Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, crisi superata: dopo la convivenza arriva il tatuaggio di coppia

Martedì 16 Luglio 2019, 16:13

Dall’amore, nato sull’Isola dei Famosi, all’improvviso perz e la fidanzatasi era parlato di profonda crisi. Il motivo ipotizzato era l’interesse del fratello di minore di Belen per l’ex tronista Mara Fasone, ma mentre la diretta interessata ha subito smentito. E Jeremis e Solei dal canto loro sono prima andati a convivere e ora si sono regalati undi coppia.Se infatti gli ex naufraghi hanno stupito tutti con una improvvisa e prossima convivenza testimoniata dai rispettivi account social mentre gran parte degli esperti di gossip parlava di addio, ed ora hanno deciso di rinforzare ancora di più il loro legame facendosi tatuare lo stesso simbolo.Per comunicare l’evento ai suoi fan Soleil ha postato il lavoro completo dalle stories del suo profilo Instagram, accomagnato dalla scritta: “Same but different”.