Simona Ventura, la figlia Caterina (con due mamme) parte per l'Inghilterra. Il saluto commosso: «Cittadina del mondo»

Simona Ventura si trova in Inghilterra già da qualche giorno in compagnia del compagno Giovanni Terzi, prima di intraprendere l'avventura nella nuova edizione di Ballando con le Stelle. La coppia parteciperà gareggiando l'uno contro l'altra e la conduttrice non vede l'ora di iniziare.

Nel frattempo, mamma Simona dovrà salutare la figlia Caterina Ventura, in partenza per una nuova avventura lontana da casa, in Inghilterra, appunto.

Andiamo a scoprire cosa andrà a fare.

Simona Ventura e la figlia Caterina

Simona Ventura ha raccontato durante una delle sue ultime interviste il rapporto con la figlia Caterina, adottata ad un mese e mezzo dalla nascita. Caterina ha due mamme, Simona e quella biologica che è sua cugina. Quest'ultima non poteva mantenere la bambina, finita così in casa famiglia. L'ex presentatrice dell'Isola dei Famosi ha deciso così di prendersene cura, dopo averla vista una volta ed essersene innamorata immediatamente. Caterina Ventura è cresciuta nell'amore della famiglia di Simona e portando il suo cognome.

Oggi Simona Ventura ha condiviso un post in cui saluta la figlia che rimarrà in Inghilterra per frequentare un college inglese, mentre la mamma tornerà in Italia per iniziare la sua nuova avventura a Ballando con le Stelle.

«Oggi inizi una nuova avventura Caterina♥️. Ho sempre pensato che tu, fin da piccolissima, fossi una cittadina del mondo. Adoravi viaggiare e vedete posti nuovi. Londra.

