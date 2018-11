Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Volevo concludere senza guerre e senza rancori un percorso così bello, così importante come un matrimonio, perché pur non essendoci di fatto sposati io e Gerò per tutti questi anni abbiamo convissuto”, dopo l’annuncio via social , come riportato da Leggo.it parla della fine del suo lungo fidanzamento con l’imprenditore, figlio di Nicola, attuale marito di Mara Venier: “Siamo riusciti a fare questo passo pubblico insieme: abbiamo vissuto una storia meravigliosa e Caterina, la nostra bambina adottiva che lui ha cresciuto insieme a me, andava protetta dai possibili attacchi dei social media”.A far nascere la crisi la visione di vita e la rissa in cui è stato coinvolto il figlio Niccolò : “La visione della vita è differente – ha spiegato in un’intervista a “Oggi” - Quando una donna arriva così vicino a perdere un figlio, inevitabilmente cambia. Non in peggio, e non in meglio, ma cambia. Ora è come se volessi avere uno sguardo ancora più concentrato sui miei figli. Senza sentirmi in colpa, senza sentirmi dilaniata perché magari sottraggo del tempo a un rapporto che giustamente merita attenzione e dedizione”.L’idea del video è nata tanto per non ripetere quanto accaduto durante la separazione da Bettarini (“I giornali ci sono andati avanti anni. Così ho realizzato che comunicare il fatto di potersi lasciare volendosi ancora bene sarebbe stato rivoluzionario”), quanto per non coinvolgere la figlia: “Ne ho parlato con Gerò che inizialmente è rimasto un po' spiazzato ma poi fidandosi di me ha scelto di fare quel video con gioia. (…) (Nel video su Instagram) Mi guardava con occhi imbarazzati perché in vita sua non aveva mai detto una parola in pubblico. Non è abituato a stare davanti a una telecamera. Ma condivideva appieno il messaggio positivo che stavamo dando”.