Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da domanitorna su Canale 5, l’appuntamento con Verissimo. In studio in esclusiva, parleranno per la prima volta della terribile aggressione subita dal ragazzo lo scorso luglio. Madre e figlio insieme più uniti che mai ricorderanno il dramma di quei giorni, lericevute e le ore di terrore prima di capire che Niccolò era fuori pericolo.Simona Ventura checondurrà la prima edizione di, sveste i panni di professionista per indossare quelli di mamma e confida: «Da pochi mesi a questa parte vivo le esperienze della vita e di lavoro con un’altra percezione. Abbiamo vissuto questa cosa come un grande segnale, come a dirci che i valori sono altri».Ancheparla dell'aggressione subita, delle coltellate e dolorose emozioni vissute in quegli attimi: «Penso sia normale avere paura in certi momenti e mentre mi portavano in ospedale, continuavo a ripetermi che non potevo e non volevo morire in quel modo». E aggiunge: «Chi ha sofferto di più è stata la mia famiglia. Per la prima volta ho visto mio padre piangere. Mamma e papà sono stati entrambi molto male e vederli così mi ha fatto più male delle undici coltellate».Ripercorrendo quei momenti la conduttrice ricorda: «Dentro di me sentivo che non poteva essere così grave come stavo leggendo sui giornali. Il mio compagno Gerò è corso in ospedale prima di me, e tutti si sono prodigati per starmi vicino, a partire dalle istituzioni e dal sindaco di Milano. Adesso ci aspetta una nuova vita con nuovi colori».Infine, a Silvia Toffanin che le chiede se ora abbia paura per i suoi figli, Simona risponde: «Sono cattolica, ma anche molto fatalista, credo che per ognuno di noi ci sia un destino già scritto. Tenerli a casa non seve a nulla. Certamente Niccolo’ adesso è contento di questa nuova vita e spero che la veda da una prospettiva differente».Una prima puntata ricca di incontri speciali per il talk show condotto da Silvia Toffanin. Ospiti in studio ancheinsieme alla figlia, che a maggio lo ha reso nonno del piccolo Kay. E ancora, prima intervista insieme diche dopo 13 anni di separazioni hanno ritrovato la loro amicizia e tornano in tv per la prima volta insieme.Ammirata sul red carpet dell’ultimo Festival di Venezia, accanto al compagno, la top model russasarà intervistata da Silvia Toffanin.Inoltre, in studio si parlerà di un matrimonio speciale, quello tra, che rivedranno insieme al pubblico le emozionanti immagini di quel giorno.Infine, sarà ospite di Verissimo, reduce dalla vittoria dell’ultima edizione del talent’ e sorpresa dell’estate con il tormentone “Nera”, in vetta alle classifiche italiane.