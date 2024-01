Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli pedinati a Vienna: «Una signora ha avuto un comportamento da vera cafona»

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno trascorso il Capodanno a Budapest, in Ungheria salvo, poi, spostarsi a Vienna, nella vicina Austria. La coppia ha raccontato tutte le avventure vissute sui propri canali social, in particolar modo Instagram, attirando l'attenzione dei fan che si sono molto divertiti. Chi conosce Lucarelli, tuttavia, non si è stupito dello sfogo che ha avuto nei confronti di una signora che desiderava a tutti i costi una foto. Ecco cos'è successo.

La storia Instagram di Selvaggia Lucarelli

In questi giorni, Selvaggia Lucarelli ha postato davvero molte storie su Instagram. Lei e Lorenzo nei caffè più belli di Vienna, lei che assaggia la torta preferita dalla principessa Sissi oppure ancora i selfie di coppia, il tutto colorato da battute sagaci come, ad esempio, il paragone (in termini di folla) tra Vienna e Brescia.

Dopo un tono allegro, tuttavia, Selvaggia ha voluto raccontare un episodio che l'ha davvero infastidita.

«Io e Lorenzo» spiega «Abbiamo fatto foto con chiunque ce le abbia chieste. In questo posto, però, un'italiana mi ha fatta davvero inc****e. Ha iniziato a venirci dietro e a fotografarsi senza chiederlo. All'ennesima foto sono andata da lei che stava già mandando tutto su Whatsapp a (boh) le amiche? E le ho chiesto di smetterla con le foto di nascosto. Senza neppure guardarmi mi ha detto "ok". Ora, ma perché non chiedere una foto anziché comportarsi da cafoni così?».

La battuta sulla famiglia Ferragni

Nel frattempo, Selvaggia Lucarelli continua a postare contenuti che riguardano Chiara Ferragni e la famiglia. La giornalista, nelle sue ultime storie, ha pubblicato alcuni messaggi dei follower che le scrivono dicendole che sono stati bloccati da Valentina Ferragni o da Marina Di Guardo solamente perché non credono che il colore vivo e sempre in ordine dei capelli dei Ferragni, sia il risultato dei prodotti a basso costo e uso casalingo che pubblicizzano. Selvaggia, a corredo degli screenshot, ha scritto: «Perché se non credete che si faccia la tinta in casa, siete malfidate e ve lo meritate che vi blocchino», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA