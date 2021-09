Scherzi a parte, Andrea Roncato nella bufera: «Al GF per la fi*a a Venezia». Pierpaolo Pretelli difende Giulia Salemi

Bufera sulle parole di Andrea Roncato, vittima ieri sera di Scherzi a Parte, con Pierpaolo Pretelli che interviene nel dibattito social per difendere la fidanzata Giulia Salemi. L'attore era stato invitato a Venezia per un finto premio e si è scagliato contro i personaggi dei reality come il Grande Fratello. Offese che sono rimbalzate su Twitter.

Leggi anche > Scherzi a Parte prende di mira Orietta Berti, la trappola in diretta: «Fatemi uscire»

Andrea Roncato su Scherzi a Parte

Andrea Roncato è stato ospite della prima puntata di Scherzi a Parte, condotto da Enrico Papi. Nel corso dello scherzo su un presunto premio non ricevuto che sarebbe andato invece all'ex gieffino Patrick Ray Pugliese Andrea Roncato ha rivendicato la sua carriera e inveito contro il Grande Fratello dichiarando: «Al Grande Fratello ci vanno quelli che mostrano la f..a a Venezia».

Andrea Roncato, ti conoscono tutti per cinema e Tv di cui hai fatto parte. Ma stasera non hai dimostrato di essere un gentleman… pessimo! — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) September 12, 2021

Andrea Roncato su Scherzi a Parte

Parole che hanno ricordato il red carpet di molti anni fa di Giulia Salemi e Dayane Mello. Contro l’ex marito di Stefania Orlando si è scagliato Pierpaolo Pretelli, che ha twittato: «Andrea Roncato, ti conoscono tutti per cinema e Tv di cui hai fatto parte. Ma stasera non hai dimostrato di essere un gentleman… pessimo!».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA