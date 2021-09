Scherzi a Parte prende di mira Orietta Berti, la trappola in diretta: «Fatemi uscire»

Grande novità dell'ultima edizione di Scherzi a Parte è lo scherzo che si consuma in diretta. Questa sera Orietta Berti è la vittima prescelta. Lo storico programma Mediaset è tornato per divertire gli spettatori e alla conduzione c'è Enrico Papi. Tanti i vip presi di mira dalla produzione, ma a differenza degli altri scherzi quello a Orietta Berti avviene proprio durante la puntata.

Orietta Berti a Scherzi a Parte

Orietta Berti sta vivendo un momento d'oro nella sua carriera ed è sempre più popolare. Dopo il Festival di Sanremo e il successo di "Mille", singolo estivo realizzato con Fedez e Achille Lauro, è ospite dappertutto. Questa sera è apparsa su canale 5 perché vittima di uno scherzo.

Con il pretesto di un'ospitata in televisione ha accettato il passaggio a bordo di un'automobile apparentemente super tecnologica ma difettosa. Le hanno fatto credere di essere rimasta bloccata all'interno della vettura. Tanti i guai che si stanno susseguendo con l'intervento di ben due carri attrezzi. Divertenti i momenti in cui la cantante fa il suo nome e la macchina manda l'audio delle sue canzoni. Un po' di paura per l'artista che poi scopre tutto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Settembre 2021, 22:54

