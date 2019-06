Sara Affi Fella e il tatuaggio sbagliato in inglese: «Non me ne frega un cazz*. Lo correggo, la vostra cattiveria no»

Martedì 11 Giugno 2019, 20:39

, ex tronista di “Uomini e donne” ha annunciato sul social il suo nuovo, che si è fatta fare sulla schiena. Da Instagram Sara ha condiviso lo scatto del suo ultimo tattoo in lingue inglese, solo che non si è accorta di un errore grammaticale.Tradotto la frase sarebbe “Per quelli come me che non si arrendono mai”, solo che nel testo “my” al posto di “me” e da “for those like me who never give up”, si è passati a un “for those like my who never give up”.I follower naturalmente si sono scatenati, lei ha cancellato il post e ha poi risposto alle critiche nelle stories: “A me – ha sottolineato Sara Affi Fella - non me ne frega proprio un cazz* di quello che scrivete perché siete delle persone talmente tristi e talmente povere dentro. Magari a un tatuaggio sbagliato si può anche rimediare, purtroppo però la vostra cattiveria no”.