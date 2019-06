Bianca Atzei innamorata di Stefano Corti: «I miei occhi sono luminosi, sono felice e sto bene»

Martedì 11 Giugno 2019, 16:51

Un momento di grande felicità per. La cantante ed ex partecipante all’Isola dei Famosi dopo l’improvvisa fine della sua relazione con Max Biaggi, per cui ha sofferto molto, ha ritrovato l’amore a fianco dell'inviato de "Le Iene"Dopo essere stati scoperti dai paparazzi i due sono usciti alla luce del sole e hanno condiviso alcuni momenti insieme anche con i follower sul social. Proprio da Instagram Bianca con un post ha voluto far conoscere ai fan il suo momento particolarmente positivo: “Sono felice che vi state accorgendo dei miei occhi luminosi – ha fatto sapere nel post accomagnato da un suo scatto al mare - Si, lo sono e sto bene. Respiro aria pulita, vento fresco e pensieri sereni.Ormai mi conoscete e con voi ho condiviso tutte le mie emozioni. E son contenta di condividere con voi questa serenità che ho nel cuore in questo momento. Vi voglio bene #❤️ #pace #mylife #serenity #maiarrendersi #inungiornodisole”.