Sabrina Ferilli a New York, il video di denuncia sui social: ecco cosa è successo

Sabrina Ferilli è a New York, camminando per la città ha postato diverse foto delle strade più famose della Grande Mela. Ma tra gli addobbi di Natale e i grattacieli, Sabrina Ferilli ha ripreso anche degli operai al lavoro su un'implcatura mobile.

Sabrina Ferilli ha voluto fare un video di denuncia sui social, l'operaio al lavoro teneva la distanza dal muro del palazzo con il piede, in modo da non farlo scontrare con l'impalcatura mobile. Ovviamente in queste condizioni non è garantita alcuna sicurezza, come ha sottolineato la Ferilli sui social: «Sicurezza sul lavoro in America. E ho visto molti cantieri in giro... Gli operai tutti così».

