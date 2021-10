Morto Rossano Rubicondi, ex naufrago dell'Isola e quarto marito di Ivana Trump: aveva 49 anni. Simona Ventura: «Fai buon viaggio»

È morto a 49 anni Rossano Rubicondi, ex naufrago dell’Isola dei Famosi ed ex marito di Ivana Trump. A dare il triste annuncio Simona Ventura dal suo account Twitter.

Rossano Rubicondi è morto a 49 anni, ex naufrago dell’Isola dei Famosi ed ex marito, il quarto, di Ivana Trump. A dare l’annuncio Simona Ventura su Twitter con un messaggio e una fotografia di coppia: «Rossano… - ha scritto sul social - Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP».

La notizia della scomparsa di Rossanno Rubicondi ha provocato grande sconcerto. Rossanno Rubicondi ha cominciato la sua avventura professionale come modello a Londra, per arrivare a sposare il 12 aprile 2008 Ivana Trump e partecipare poi a una storica edizione dell’Isola dei Famosi, allora condotta proprio da Simona Ventura, insieme a una giovane Belen Rodriguez alla sua prima esperienza televisiva importante.

Rubicondi ha poi preso parte a diversi programmi televisivi, alcuni anche nel ruolo di conduttore, è stato ballerino per una notte a “Ballando con le stelle” nel 2018 con Ivana Trump ed è poi tornato all’Isola dei Famosi, prima come inviato e poi nuovamente come concorrente.

