Lo sconcerto per la scomparsa di Rossano Rubicondi corre sulla rete. Rossano Rubicondi, quarto marito di Ivana Trump e personaggio molto conosciuto nel mondo dello spettacolo italiano è morto ancora giovane, all’età di 49 anni. Ma perchè è morto l'ex naufragi dell'Isola?

Rossano Rubicondi è morto a 49 anni

Rossano Rubicondi, perché è morto l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi

Rossano Rubicondi da giovane modello è diventato il quarto marito di Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump ed è poi riuscito ad entrare velocemente nel mondo televisivo italiano. La sua partecipazione all’Isola dei Famosi con la conduzione Ventura e la sua simpatia per la collega naufraga Belen Rodriguez, allora ancora poco conosciuta showgirl argentina, gli hanno regalato una grande notorietà. Dopo l’Isola infatti ha condotto alcuni programmi e partecipato ad altri come guest star, come successo per “Ballando con le stelle”. E’ poi anche tornato in Honduras prima nel ruolo di inviato e poi in quello di naufrago. Negli ultimi anni viveva fra la Florida, dove aveva inaugurato anche un’attività di ristorazione e New York, dov’era spesso fotografato a fianco di Ivana Trump.

Ancora sconosciute le reali cause della prematura morte, anche se è arrivata una prima ipotesi da parte del direttore di “Novella2000”, Roberto Alessi, che nel suo ricordo dell’artista ha scritto: «Sono sconvolto e addolorato - si legge sul sito del settimanale - Molto addolorato. È morto Rossano Rubicondi e aveva solo 49 anni. Pare cancro, alla pelle, un melanoma».

