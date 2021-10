Striscia La Notizia, Vanessa Incontrada e Alessandro Siani lasciano: rivoluzione al tg satirico

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada danno l’addio a “Striscia la notizia”. Sostituzione dei conduttori nel TG satirico di Antonio Ricci che in quest’edizione fatica un po’ con i dati che riguardano gli ascolti.

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada (Ansa)

Striscia, Vanessa Incontrada e Alessandro Siani danno l'addio

Passaggio di testimone a “Striscia la notizia”. Il Tg satirico di casa Mediaset infatti registra l’addio, a un solo mese dall’insediamento, degli attuali conduttori, il comico attore e regista Alessandro Siani e l’attrice e showgirl Vanessa Incontrada. Al loro posto il prossimo 3 novembre arriverà l’accoppiata formata da Sergio Friscia e Roberto Lipari. Sergio Friscia è un attore e showman italiano, che ha iniziato la carriera come deejay, per poi finire nelle file dei comici di Macao su RaiDue. Ha preso parte a film e fiction, come “Le ali” e “Squadra antimafia – Palermo oggi”. Roberto Lipari è un giovane cabarettista, presente nel cast dello storico laboratorio Zelig di Viale Monza e gestisce un Lab tutto palermitano al Convento Cabaret con i comici Matranga e Minafò, oltre ad aver collaborato ai testi per Made In Sud Rai 2.

Toccherà proprio a loro cercare di risollevare gli ascolti di “Striscia la notizia” che, possibili revisione del format a parte, soffre molto la concorrenza della corazzata Rai de “I Soliti Ignoti”.

Venerdì 29 Ottobre 2021

