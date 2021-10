Rossano Rubicondi, lo straziante messaggio di addio di Barbara D'Urso

Rossano Rubicondi morto a 49 anni. Il dolore di Barbara D'Urso e lo straziante messaggio di addio. La conduttrice tv nella notte, attraverso i social, fa sapere di essere sconvolta per la morte dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, che aveva lavorato a lungo anche con lei durante le sue esperienze televisive.

«L'ho appena saputo, ciao Rossano» aggiungendo un cuore rosso spezzato. Questo il messaggio di addio di Barbara D'Urso a Rossano Rubicondi, morto a 49 anni.

Rossano Rubicondi morto, i motivi del decesso dell'ex Isola dei Famosi

A darne la notizia ieri era stata Simona Ventura, che aveva lavorato con lui all'Isola dei famosi. «È morto Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme.- ha scritto su Twitter Ventura - Fai buon viaggio». Romano, classe 1972, Rubicondi da ragazzo aveva lavorato a Londra come modello. Nella capitale inglese aveva scoperto la passione nel cinema, nel quale ha lavorato con piccoli ruoli. Il matrimonio con Ivana Trump arrivò nel 2008, lo stesso anno nel quale Rubicondi venne scelto per partecipare alla sesta edizione dell'Isola dei famosi, condotta dalla Ventura.

Rossano venne eliminato nelle prime puntate ma il suo percorso nella tv dopo quella esperienza è andato avanti. In Italia ha lavorato anche in un'altra trasmissione tv, Cupido, al fianco di Federica Panicucci e poi di nuovo per l'Isola dei famosi, questa volta come inviato. Sull'Isola è tornato anche una terza volta nel 2012, ancora una volta nei panni di concorrente. Ha recitato anche nel film Natale a Beverly Hills, dove interpretava una parodia di se stesso

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Ottobre 2021, 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA