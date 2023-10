Rosa Perrotta: «Chiamatemi mamma pesante, ma io dopo 48 ore lontana dai bambini sto male»

di Redazione web

Rosa Perrotta è un'influencer ma, allo stesso tempo, è anche una mamma molto affezionata ai suoi due bambini: Domenico e Achille, tanto che non riesce a stare loro lontana più di qualche giorno. L'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato su Instagram l'esperienza di lavoro vissuta a Pavia e, quindi, lontana dai suoi figli che sono stati con papà, Pietro Tartaglione. Rosa non ha paura del giudizio dei follower che le danno della mamma pesante.

La storia Instagram di Rosa Perrotta

Rosa Perrotta si stava preparando per recarsi a un evento ma ha deciso di chiacchierare un po' con le sue fan: «In questi giorni sono stata a Pavia per una meravigliosa esperienza lavorativa in cui io e altre ragazze abbiamo testato vari prodotti di bellezza. Devo dire che ho dormito pochissimo, dormo di più a casa con i bambini. Io dopo 48 ore di distanza da loro sto male, comincio a essere nervosa perché sono abituata a trascorrerci tanto tempo insieme, quindi, quando intacco la mia routine divento agitata. È incredibile quanto, anche io, abbia bisogno di loro! E non mi importa di chi dice che sono una mamma pesante, ognuna è madre a suo modo».

Rosa Perrotta e i social

Rosa Perrotta è molto attiva sui propri profili social dove, molto spesso, parla di figli e dell'essere mamma. L'influencer napoletana è seguita da quasi due milioni di follower che si sono affezionati a lei e a Pietro quando i due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne.

