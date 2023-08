Rosa Perrotta, la paura di volare: «Quando siamo tutti insieme ecco cosa mi succede...»

di Redazione web

Rosa Perrotta si è aperta con i suoi follower su Instagram in merito alla sua paura di volare. Tornati a casa dei nonni dopo le vacanze estive trascorse in Sardegna, l'ex tronista di Uomini e donne ha manifestato apertamente il suo disagio, quando deve prendere un aereo.

La sua paura, infatti, non è proprio legata al mezzo in sé, ma a qualcosa di più profondo che, quando è con tutta la famiglia, sembra non sussistere: ecco di cosa si tratta.

Rosa Perrotta, vendetta contro la «stalker» di Pietro Tartaglione: «Beccati questo»

Rosa Perrotta e l'aneddoto su Pietro Tartaglione: «Lei gli mandava foto esplicite e gli ha toccato il cu*o»

Rosa Perrotta, paura di volare

«Non ho mai superato la paura di volare - ha rivelato l'ex tronista su Instagram -.

In altre parole, Rosa Perrotta ha confermato quelle che sono le paure di molte mamme: perdere i propri piccoli o essere assenti nelle loro vite.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 21:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA