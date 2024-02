Romina Carrisi mamma di Axel Lupo: «Il parto? È stato lungo ma bellissimo. Ho scelto io il nome»

di Redazione web

Romina Carrisi è diventata mamma del suo primo bambino Axel Lupo da nemmeno un mese. Il bambino, nato dall'amore con il regista Stefano Rastelli, è venuto al mondo il 24 gennaio scorso e la figlia di Al Bano e Romina Power ha più volte dichiarato di avere conosciuto l'amore vero. In una recente intervista, la neo mamma ha raccontato qualche particolare in più sul momento del parto, un momento unico e indescrivibile.

L'intervista di Romina Carrisi

Romina Carrisi a meno di un mese dalla nascita del suo primo bambino Axel Lupo, è stata ospite a Verissimo e a Silvia Toffanin ha raccontato: «Axel sta bene, io sono più provata. Non mi fa dormire, ogni tre ora si sveglia, vuole che allatti, lui sta bene ed è importante ma io voglio farmi una bella cura del sonno anche perché non voglio infermiere e non voglio tate, faccio tutto da sola». Poi, Romina continua spiegando che, al momento, ci sono mamma Romina Power e la sorella Cristel ad aiutarla: «Mamma appena ha saputo che mi si erano rotte le acque ha preso il primo volo ed è venuta anche se c’era lo sciopero. L’ha conosciuto un’ora dopo che ho partorito. Cristel è stata davvero santa. È venuta e mi ha fatto un corso accelerato di puericultrice, mi ha insegnato tutto sul bambino, l’allattamento, come farlo dormire, come interpretare i vari pianti del bambino». Romina, inoltre, ha anche raccontato di avere scelto lei il nome del figlio: «L’ho scelto io, da anni volevo chiamare mio figlio Axel, quindi quando ho saputo che era maschio…A Stefano e alle figlie di Stefano invece piaceva Lupo, quindi abbiamo aggiunto Lupo».

Il parto di Romina Carrisi

Infine, Romina Carrisi ha concluso la sua intervista a Verissimo raccontando il parto: «È stata lunga, perché mi si sono rotte le acque alle 7 e 30 del mattino e lui è nato alle 10 e 39 di sera. Ma l’equipe del Gemelli Isola Tiberina è stata bravissima, anzi volevo ringraziarli di cuore». La neo mamma ha raccontato che durante il travaglio ha chiesto che venisse messa la musica di Mozart: «Volevo che nascesse ascoltando Mozart.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Febbraio 2024, 22:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA