Romina Carrisi incinta: «Da bambina ero cicciotella e la vivevo male, ora ho capito lo scopo del mio corpo»

Romina Carrisi, a breve, diventerà mamma del suo primo bambino che nascerà all'inizio del 2024. In varie ospitate televisive, la figlia di Al Bano e Romina Power ha fatto sapere di non vedere l'ora di conoscere il figlio, frutto dell'amore con il compagno Stefano Rastelli. In una recente intervista, Romina ha raccontato quali sono le sue sensazioni e il rapporto con il suo corpo in questo momento così speciale della sua vita.

L'intervista di Romina Carrisi

Romina Carrisi ha rilasciato un'intervista al settimanale Confidenze in cui ha parlato della sua gravidanza. Inizialmente, voleva mantenere un po' di privacy riguardo al momento e, per questo, si è rifugiata in campagna: «Non ero pronta a condividere la notizia della gravidanza».

Poi, Romina non ha svelato il nome del suo bambino ma ha fatto sapere: «Non si chiamerà Al Bano. Sarà un nome antico. Punto su un nome non inflazionato, che renda il bambino riconoscibile. A me è piaciuto chiamarmi come mamma, ma per lui preferisco un nome che sia tutto suo».

Romina Carrisi e il rapporto con il suo corpo

Infine, Romina Carrisi ha parlato del rapporto con il suo corpo che, in questi mesi, si è trasformato: «Da piccola ero un po’ cicciottella, da ragazzina la vivevo male.

