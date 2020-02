Robbie Williams papà per la quarta volta, è nato Beau Benedict Enthoven. Secondo figlio da madre surrogata

Robbie Williams è diventato di nuovo papà. Il cantante, ex enfant prodige dei "Take That", e la moglie Ayda Field infatti sono diventati genitori del loro quarto figlio, Beau Benedict Enthoven, anche lui nato da madre surrogata come la terzogenita Colette Josephine.

Leggi anche > GFVip, Antonella Elia e la rissa con Valeria Marini



A presentarlo sul social Ayda Field, che ha sposato Robbie Williams nel maggio 2006, con un post dal suo account Instagram in cui ha condiviso un video che vede una tenera scena di famiglia: il papà in casa seduto su una sedia che coccola la piccola. Il video è seguito dalla didascalia: “@robbiewilliams A Beau-tiful Moment #fatherandson #babybeau 💙💙AWxx”, scherzando con la parola beautiful (bello) e il nome del figlio Beau.

Questo per la coppia, insieme da circa dieci anni, è appunto il quarto figlio: la primogenita Theodora Rose, nata il 18 settembre 2012 e la seconda, Charlton Valentine, venuta alla luce il 27 ottobre 2014 sono figli naturali della coppia. Per la terza figlia, Colette Josephine, nata a settembre 2018, sono ricorsi alla madre surrogata, come per il nuovo arrivo Beau Benedict Enthoven.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 22:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA