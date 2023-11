Robbie Williams svela perché ha lasciato Geri Halliwell: «Ora non ci credo neanche per un istante». Ecco cosa è successo

di Tommaso Cometti

Dopo tanti anni, si scoprono le ragioni dietro la rottura di una celebre coppia degli anni '90: Robbie Williams e Geri Halliwell. Il cantante ha svelato questo segreto nel corso di un documentario a lui dedicato, disponibile dall'8 novembre in streaming su Netflix. Come riporta il Daily Mail, all'inizio di quella relazione la pop star stava attraversando un periodo difficile, funestato dalla dipendenza da alcol e da un malessere psicologico che lo induceva a sentirsi particolarmente fragile.

Perché è finita tra Robbie Williams e Geri Halliwell

Stando a quanto sostiene Robbie Williams, la sua storia con la collega sarebbe finita a causa dei paparazzi. Geri Halliwell, infatti, secondo quanto ha riferito Williams, sembrava essere d'accordo con i giornalisti per organizzare "paparazzate", all'insaputa del suo compagno. Successivamente, però, il cantante ha scoperto che la sua ex era rimasta vittima di un'accusa infondata. I due si sono frequentati all'inizio degli anni '90 e, nonostante la brusca fine della loro storia, Robbie ha un ricordo positivo di quel periodo: «Ero molto felice, sembrava tutto magico», ha sostenuto. Però, ben presto il cantante ha cominciato a diventare paranoico: «Alcuni hanno cominciato a dire che Geri si metteva d'accordo con i paparazzi, e io ho creduto a quelle voci.

Come è iniziata la storia d'amore

Sempre parlando della sua salute mentale all'epoca dei fatti, l'icona pop ha ricordato: «Per me era stato difficile aprirmi a Geri, in quel momento andavo dagli Alcolisti Anonimi, stavo attraversando un momento molto difficile. Quando vivi quelle tribolazioni non riesci a prenderti cura di un cactus, figuriamoci di un'altra persona», ha ammesso.

Il pentimento del cantante

Adesso, però, il cantante ha capito di aver sbagliato: «Ora non ci credo neanche per un istante», ha dichiarato. Questo e altri episodi del documentario, stando alle prime anticipazioni, mostreranno come Robbie Williams abbia attraversato molti momenti difficili, specialmente a caso dell'abuso di sostanze stupefacenti e dei frequenti attacchi di panico che lo hanno perseguitato durante la carriera.

Come vive Robbie Williams adesso

Adesso Robbie Williams è una persona serena: vive con la moglie, Ayda, dal 2010. I due hanno quattro figli, e il cantante si è liberato dei suoi demoni, adottando uno stile di vita sano ed equilibrato.

