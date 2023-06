Robbie Williams senza fiato, costretto a fermare il concerto: «Sono le conseguenze del long Covid, sono fott**o»

di Redazione web

Il cantante inglese Robbie Williams ha dovuto interrompere il suo concerto al festival musicale Pinkpop nei Paesi Bassi perché non riusciva più a sostenere i ritmi dello show a causa della mancanza di fiato. Robbie ha dovuto, quindi fermare la musica e chiedere ai suoi fan di aiutarlo a riprendersi. La risposta del pubblico non ha tardato ad arrivare e i suoi fan hanno iniziato a cantare a gran voce le sue hit per dargli energia e per fargli recuperare un po' di fiato.

I concerti di Robbie Williams sono dei veri e propri show esplosivi, dove ci sono esibizioni incredibili di ballerini e sceneggiature da togliere, appunto, il respiro. Il cantante ha rivelato che la causa della sua mancanza di fiato è da trovare nel "long Covid", ovvero quei sintomi che rimangono, nonostante il virus sia andato via.

Robbie Williams e il Covid

L'ex cantante dei Take That ha contratto il Covid due volte: la prima volta nell'aprile 2020 e poi nel gennaio 2021.

Robbie Williams era a casa a Los Angeles quando ha contratto il virus per la prima volta nel 2020 e ha detto di sentirsi «stanco e pesante» mentre ha trascorso tre settimane isolandosi in un Airbnb lontano dalla sua casa di famiglia per tenere al sicuro moglie e figli.

«Le conseguenze psicologiche sono state la parte più difficile dell'isolamento».

Il suo secondo attacco di Covid si è verificato mentre era in vacanza a Saint Barts con sua moglie Ayda e i loro figli.

