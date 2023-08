Robbie Williams dimagrito 12 chili: «Ora un intervento per migliorare il corpo». E svela il segreto di bellezza (come Marilyn Monroe)

di Redazione web

Robbie Williams continua a riscuotere successo da parte dei suoi fan in tutto il mondo. Erano più di 20mila al concerto di luglio al Lucca Summer Festival e non si arresta il clamore per ogni video in cui si mostra mentre canta sui social conquistando i suoi quasi 3 milioni di follower. Il cantautore inglese di 49 anni, nonostante sia ancora in piena forma e ottenga un successo eclatante ad ogni live a livello internazionale, inizia ad avere però qualche perplessità sull'età che avanza e sulla sua forma fisica.

Robbie Williams, infatti, ha rivelato che dopo la perdita di peso, quasi 12 chili, starebbe pensando di fare qualche ritocchino ricorrendo alla chirurgia estetica. Poi ha confessato un segreto di bellezza che pare fosse lo stesso di Marilyn Monroe. Ecco di cosa si tratta.

Il cantante inglese ha confessato al The Sun di essere disposto a ricorrere alla chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto. Dopo essere dimagrito, infatti, pare voglia migliorare il tono muscolare e l'elasticità della sua pelle: «Tutti vedono solo la chirurgia plastica sbagliata, come fosse cattiva e dicono 'Dio no, non farlo'. Ma nessuno vede la buona chirurgia plastica perché se fatta bene non si nota. La maggior parte delle persone nel mio settore si è sottoposto a interventi di un'ottima chirurgia plastica e nessuno lo sa».

Non è chiaro a quale collega alludesse Robbie Williams, ma è certo che lui si sottoporrebbe senza problemi ad un intervento per migliorare il suo aspetto. Secondo quanto ha dichiarato, infatti, pare non gli piaccia il suo contorno occhi e vorrebbe riempire un po' le palpebre per enfatizzare il suo sguardo.

Il segreto di bellezza alla Marilyn Monroe

Il segreto di bellezza di Robbie Williams pare sia lo stesso che aveva Marilyn Monroe: la vasellina.

L'attrice la usava sulle labbra per renderle morbide e lucenti. Il cantante la spalma sul viso per migliorare il tono della sua pelle.

