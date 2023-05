Re Carlo incoronazione, Harry e le telefonate con il padre: «Ecco perché Meghan ha scelto di non partecipare»

Harry avrebbe avuto una serie di telefonate con suo padre, il re Carlo, dopo l'uscita del libro Spare. Il Duca non avrebbe mai messo in discussione la sua presenza all'incoronazione il 6 maggio. Ma ha dovuto aspettare "un po' di tempo" per avere la conferma di essere il benvenuto. A rivelarlo è Omid Scobie che ha scritto la biografia della coppia, "Alla ricerca della libertà". Parlando con Holly Willoughby e Phillip Schofield su This Morning, il giornalista ha dichiarato: «Non c'è mai stato alcun dubbio sul fatto che volesse venire o meno, a un certo punto ci si chiedeva se sarebbe stato invitato. Per Harry non c'erano certamente dubbi sul partecipare. Alla fine è quinto in linea di successione al trono. È Consigliere di Stato».

Il ruolo di Harry



«C'è una seria ragione costituzionale dietro alla sua presenza, un ruolo che lui prende sul serio, anche se non è un membro attivo della famiglia reale». Ha aggiunto che l'occasione sarà anche emozionante per il Duca: "Come abbiamo sentito da lui più e più volte nelle sue interviste, nonostante il dolore che ha provato dalla sua stessa famiglia, si prende ancora cura di loro. Parlando del ruolo di Harry nell'incoronazione, Omid ha ammesso che non avrà alcun ruolo ufficiale se non quello di "essere presente". Ha detto: «Immagino che se Harry e Meghan stessero ancora lavorando come reali, e tutto fosse andato diversamente, potrebbe esserci stato un modo per loro di essere visibili su quel grande balcone. Ma ovviamente non è così e la gente si chiede dove sarà Harry. Starà con i civili o starà con i suoi familiari, e se lo è in che fila sarà?»

Le telefonate tra Harry e il padre



Omid ha poi rivelato che Harry ha parlato alcune volte al telefono con il padre. «Ovviamente questa è la prima volta che vede la sua famiglia faccia a faccia dall'uscita di Spare. Ma non credo che la gente sappia che c'è stato uno schema di conversazione in qualche modo regolare tra lui e suo padre dall'uscita di quel libro». Di cosa hanno parlato? Della perdita del cottage di Frogmore. «Hanno perso le chiavi da una settimana all'altra e lui ne avrebbe parlato con suo padre, sperando in un ripensamento che non c'è stato». Omid ha anche affermato che Harry ha parlato dell'incoronazione al telefono con il re e ha chiarito che voleva farne parte. Con il principe William invece il rapporto è ancora logoro. «Ci sono stati contatti minimi dal funerale della regina».

Perché Meghan ha scelto di non partecipare



Harry sarà solo il giorno dell'incoronazione: il suo sarà una viaggio lampo di 24 ore perché subito dopo la cerimonia riprenderà un volo per gli Stati Uniti per raggiungere Meghan e la sua famiglia. Omid ha rivelato che Meghan ha preso la decisione di non partecipare all'incoronazione per "proteggere la sua pace". Ha detto: «Lei è consapevole di quanto i riflettori si accendono su di lei quando mette anche solo un piede vicino alla storia. Se fosse venuta e si fosse messa accanto a suo marito, il commento e la narrazione della giornata sarebbero stati molto diversi». E poi ha aggiunto: «Alcuni membri della famiglia reale potrebbero essere sollevati dal fatto che Meghan non sarà all'incoronazione perché non avrebbero voluto che l'attenzione fosse stata rivolta a lei".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 17:24

