William, il Nostradamus vivente avverte il principe: «Prenditi cura di petto e polmoni». La profezia

Il veggente brasiliano Athos Salomé, noto come il Living Nostradamus, ha recentemente catturato l'attenzione del pubblico di tutto il mondo grazie ad una profezia intrigante che sembra delineare il percorso futuro del Principe William. Salomé, il cui track record include previsioni accurate su eventi significativi come l'arrivo della pandemia Covid-19 e la morte della Regina Elisabetta II, ha ora messo in luce una profezia che focalizza l'attenzione sulla vita del Principe William.





La profezia di Athos Salomé

Secondo Salomé, il futuro sovrano britannico affronterà un periodo di "vulnerabilità e tensione", da cui potrebbe trarre importanti lezioni per la sua prossima ascesa al trono. Questa fase, sostiene l’uomo, sarà sì segnata dai problemi di salute che hanno colpito la famiglia reale ma avrà un grande impatto per il futuro del Principe William e della monarchia britannica.

