Il principe William e i gay: «Se i miei figli lo fossero, non sarebbe un problema. Ma temo una cosa»

Andrea Iannone e Giulia De Lellis, la stoccata di Cecilia Rodriguez: «Sono perfetti insieme»​

Mercoledì 26 Giugno 2019, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilcontro ogni pregiudizio sull'orientamento sessuale. Dopo aver visitato la sede di un'associazione che aiuta giovani omosessuali cacciati di casa a trovare un tetto, il primogenito di Carlo e Diana ha spiegato: «Se uno dei miei tredichiarasse in pubblico di essere, per me non sarebbe un problema. Reagirei assolutamente bene».Durante la visita alla Albert Kennedy Trust di Londra, ilha risposto così alla domanda di un attivista della ong, ma ha anche ammesso di temere le conseguenze di un eventualedi un membro della famiglia reale. «L'unica cosa di cui sarei preoccupato è come questo possa essere visto o interpretato, soprattutto per il ruolo che i miei figli rivestono» - ha spiegato il principe William - «So che però è un problema che tocca a molti genitori, che spesso sono sottoposti a forti pressioni. Questi problemi vanno affrontati soprattutto con la comunicazione, per questo io e Kate ne abbiamo già parlato molto, in vista del futuro».