Paolo Bonolis e la casa sul Tevere (lontana dalla famiglia): «Qui cerco la solitudine». Come va con Sonia Bruganelli

E' il suo rifugio. Uno splendido appartamento sul lungotevere Flaminio che si affaccia sul Tevere con vista Cupolone. Qui Paolo Bonolis lavora senza essere disturbato: qualche riunione, scrittura dei copioni di Avanti un altro su Canale 5 e dei suoi due libri: Perché parlavo da solo e Notte fonda. «E' un luogo protetto dove pensare, lavorare in tranquillità. Un posto dove stare da solo. Non perché non abbia voglia degli altri, ma perché in una professione fatta di pare, con tanto rumore, è importante ritrovare anche il silenzio», racconta in un'intervista a Repubblica.

