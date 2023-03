Paolo Bonolis e i figli: «Non accetterei mai di...». Cosa ha rivelato

di Redazione web gossip

Paolo Bonolis, maestro per un giorno. Il conduttore, durante "Obiettivo 5" l'evento a Roma organizzato dal Corriere della Sera, e dedicato a «La paternità all’epoca della parità di genere», ha rilasciato alcune forti dichiarazioni. All’università Sapienza di Roma, l’amatissimo presentatore ha raccontato: «E’ cambiato il modello di padre nel tempo? No, sono cambiate le esigenze delle persone nel tempo, c’è molto più ego-riferimento e quindi molto spesso si perde di vista il percorso nel quale vengono chiamate in causa altre persone nelle proprie scelte».

«Si tratta di scelte che naturalmente il tempo può cambiare ma devono essere smussati questi cambiamenti in funzione delle persone che non ti hanno chiesto di venire al mondo». Continuando, Paolo Bonolis ha dichiarato cosa non accettarebbe mai come padre: «Di andare contro i miei figli, non lo accetterei mai, non lo accetterei mai, non potrei farlo, preferisco rinunciare io a qualcosa come ho rinunciato, in favore di loro. A me è rimasto uno spiraglio di esistenza mentre loro ce l’hanno tutta davanti quindi è giusto che se la godano».

