Paola Turani, matrimonio con Serpella. L'abito e gli invitati vip: ci sono anche Michelle Hunziker e Aurora

ha detto sì. Ildell'influencer da un milione di follower su Instagram e, detto il Serpella, è stato l'evento social di venerdì 5 luglio. Migliaia di persone sono rimaste incolalte allo schermo dello smartphone seguendo l'hashtag ufficialeper scoprire i dettagli della cerimonia e del party celebrato sul lago di Garda che hanno spopolato su Instagram e permesso ai tanti fan di godere di ogni momento del giorno più bello per Paola Turani, il Serpella e di due cani della coppia, Gnomo e Nadine.Si parte dall'ne ha cambiati tre: uno per la cerimonia, uno per il banchetto, infine l'ultimo per ballare tutta la notte insieme agli amici. Il primo abito è stato disegnato appositamente per Paola dall'Atelier Emé. Si chiama Fairy e della favola ha tutti i connotati, dalla gonna ampia in tulle con sfumature rosa al corpetto prezioso. A sirena il secondo abito, corto e scintillante il terzo. Tutti firmati Atelier Emé, così come quelli delle damigelle. Lunghi abiti color lavanda, che è anche il filo conduttore degli allestimenti per la location da favola, una villa immersa nel verde nel bresciano (Paghera Green Events).Un capitolo a parte quello degli. Ci sono tutti gli amici influencer di, dalla testimoneall' Estetista Cinica , da Paolo Stella Andrea Pinna , Tess Masazza e Camihawke . Ospiti del grande giorno di Paola Turani anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, testimone dello sposo. Con loro anche Aurora Ramazzotti, che si è persino esibita in un mini concerto per gli sposi.