Giulia Valentina star di Instagram: «Posso guadagnare più di una showgirl e ho molto più potere»

Ha più di 534mila follower su Instagram ma segue un solo profilo ( che pubblica foto di lumache ).«Creare contenuti e intrattenere il pubblico. Come accade in una rivista, alcuni contenuti sono interessanti, altri sono pubblicità e altri ancora curiosità. Poi mantengo i rapporti con i miei sponsor, che sono il motivo per cui riesco a definire questo un vero lavoro».«Prima la postina, poi la giornalista».«Chi fa questo lavoro non ne ha una. Ci sono giornate in cui sei impegnato a creare contenuti e quindi registri qualcosa con la telecamera, altre in cui lavori con uno sponsor e fai delle foto o video. È anche importante mantenere le pr, conoscere i clienti, andarci a pranzo e scambiare idee. C'è poi la ricerca sugli argomenti da trattare nelle mie storie. Ci sono anche tanti viaggi organizzati dagli sponsor. Però mi sveglio abbastanza tardi (ride)».«I prodotti che mi vengono proposti devono colpirmi, ma devo anche pensare che possano piacere al mio pubblico. Per me è una soddisfazione quando chi mi segue mi ringrazia come se gli stessi facendo un favore».«Ho la fortuna di non essere obbligata a dire di sì a tutti. Quando le aziende mi propongono un tipo di comunicazione che non mi piace rimando i soldi indietro. Non ho mai avuto bisogno di forzarmi».«Ovviamente dipende sempre dal livello a cui si lavora. Quando io vado in tv non guadagno tanto quanto con i social. Mettendo a confronto il lavoro di modella con quello di influencer, adesso il guadagno è maggiore e hai molto più potere: il pubblico conosce me e non mi sento così sostituibile. Mi sento molto potente, perché sono al centro di tutto e le mie scelte non può farle nessuno al mio posto».«Le persone da una ragazza come me - esteticamente parlando - si aspettano un tipo di comunicazione basata sull'aspetto fisico, invece poi ne trovano un'altra: comicità e ironia».«Sono contenti, mia mamma mi chiama molto di meno perché sa sempre dove sono grazie alle storie su Instagram. Hanno conosciuto un altro lato di me. All'inizio mi dicevano: 'ma non vuoi un lavoro vero?'».