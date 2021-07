Paola Caruso torna single, addio social al fidanzato Dario Socci. Cosa è successo

Paola Caruso di nuovo single. Paola Caruso ha annunciato dal social il suo addio al neo fidanzato, il puglie Dario Socci, spiegando di essersi accorta che fra di loro «Non c’erano i presupposti…».

Leggi anche > Da Britney Spears a Michael Jackson: quando i genitori sono tiranni

Paola Caruso di nuovo single, addio a Dario Socci

Paola Caruso aveva annunciato di aver finalmente ritrovato il sorriso, dopo le delusioni sentimentali del passato, col puglie Dario Socci. Il loro era un amore nato improvvisamente e che stando alle parole della showgirl poteva avere vita lunga, ma le cose purtroppo sono andate in maniera decisamente differente. Dal social, nelle stories, Paola ha infatti comunicato ai follower il suo nuovo stato sentimentale di single: «Come avrete notato – ha scritto in una condivisione - da inizio giugno non ci sono più storie e post con Dario. La nostra storia è finita perché abbiamo capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune».

Paola Caruso aveva confidato in un’intervista che con Dario Socci credeva di aver trovato, dopo tanto tempo, il vero amore: «Dopo due anni non è stato facile per me aprirmi con un altro uomo, con quello che avevo passato. Dario con me è molto timido ed è di una dolcezza infinita. Se lo guardo negli occhi, non riesce neanche a reggere lo sguardo da quanto si imbarazza. Poi mi piace il suo cuore d'oro. Nonostante abbia girato il mondo è un ragazzo semplice con i valori della famiglia. Finalmente questa volta mi sento protetta e sono felicissima».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 14:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA