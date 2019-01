di Valeria Arnaldi

Paola Caruso, a Domenica Live, torna a parlare del rapporto con l’ex fidanzato, da cui aspetta un bambino.

Paola Caruso incinta attaccata dalla madre dell'ex compagno: ecco cosa ha risposto

«Francesco Caserta mi ha detto che sarebbe venuto in Calabria il 27 dicembre scorso, ho i messaggi, invece è andato a Monte Carlo con la famiglia e la ragazza con cui si frequenta da un paio di mesi. Lui con lei è andato a Dubai, che era il viaggio che avevamo organizzato per festeggiare la notizia che avremmo avuto un figlio. Puoi immaginare l’umiliazione». Parole di«Per lui è tutto un gioco - dichiara Paola Caruso - i figli sono dei giochi come le macchine, tutto è un gioco. Sono otto mesi che subisco ogni giorno mobbing da parte dei suoi 4/5 amici. Su ogni social, appena c’è qualcosa di mio, scrivono che sono una poco di buono. Mi danno della capra, della poco di buono».Lo stesso Francesco ha detto di non essere sicuro che il figlio che aspetta la Caruso sia suo.«Sa benissimo che è suo figlio - replica la Caruso - lo abbiamo voluto insieme. Mi manda messaggi e mi dice che non devo chiamarlo Michele, ma dovrei chiamarlo Giovanni come suo padre».Poi, l’annuncio. «Sono io stessa che chiederò il Dna. Non è lui che me lo richiede, sono io che lo faccio. È suo figlio».