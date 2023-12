Daniele Dal Moro, la relazione con Oriana Marzoli è finita: «Mi ha detto 'meglio morta che con te'». Poi arrivano le scuse

di Marta Goggi

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno visto la loro storia nascere all'interno della Casa del Grande Fratello. Dopo la loro uscita dal programma, però, le cose sono cambiate e la loro relazione ha iniziato a essere decisamente travagliata. I due erano da poco tornati insieme, ma di recente si sono di nuovo allontanati.

La fine della relazione

Daniele Dal Moro ha di recente annunciato la rottura su Threads: «Mi ha detto che le ho rovinato la vita, che le dà fastidio persino la mia voce e che vorrebbe morire piuttosto che stare con me».

Questa decisione ha sopreso tutti, fino a poco tempo fa infatti tra i due sembrava essere tornato il sereno. Dal Moro ha poi postato un Threads di scuse verso Marzoli: «Chiedo scusa a Oriana per i miei threads e i miei atteggiamenti che possano averla in qualsivoglia modo danneggiata o per cui si è risentita. Indipendentemente da tutto, Oriana è sempre stata una ragazza leale non solo con me ma con tutte le persone che la circondano e non merita di ricevere attacchi né da parte mia né da parte di nessun altro. Indipendentemente dalle sue scelte di vita». Che questa volta la relazione sia finita davvero?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 15:50

