Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, è tornato il sereno: insieme sul divano a guardare il Gf

di Marta Goggi

Oriana Marzoli e Daniela Dal Moro sono ancora insieme. La loro relazione, nata dentro la Casa del Grande Fratello, è stata decisamente tormentata, tanto che i due meno di un mese fa si erano detti addio. Qualche settimana fa, però, tra i due c'era stata un riavvicinamento, tanto che la stessa Oriana aveva postato su Tik Tok un video in cui spiegava che era tornata insieme a Daniele.

Sui social

Tra i due adesso le cose sembrano andare a gonfie vele, come si può notare da un video sui social postato da Dal Moro. Nelle immagini Oriana è in tenuta da casa, esce da una stanza sorridente e raggiunge Daniele per vedere insieme il Grande Fratello, che la esorta afare in fretta per non perdersi nulla del programma. Che soprese ci riseverà la coppia?

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 16:08

