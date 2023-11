Oriana Marzoli sulla rottura con Daniele Dal Moro: «Infedeltà? C'erano altri dettagli molto spiacevoli»

di Marta Goggi

La storia di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è da sempre travagliata, l'amore tra i due è nato nella Casa del Gf e da allora le cose si sono complicate sempre di più. Di recente Dal Moro ha annunciato in diretta su Twitch l'ennesima rottura con Oriana, aggiungendo di essere stato accusato di cose false. Ieri anche la Marzoli ha detto la sua, intervistata nel programma spagnolo 'Socialitè'.

Le parole di Oriana

Oriana Marzoli ha raccontato le motivazioni della rottura con Dal Moro in collegamento telefonico con il programma spagnolo, in merito ha detto: «Giovedì ho lasciato casa sua con le mie valigie da 32 kg e sono tornata in Spagna.

