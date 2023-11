Grande Fratello, Anita Olivieri svela perché è scomparsa dalla Casa: ecco cosa ha fatto

di Cristina Siciliano

Grande Fratello e l'enigma che riguarda Anita Olivieri. Nelle ultime ore la gieffina è letteralmente scomparsa dalla casa del reality condotto da Alfonso Signorini. I concorrenti del Grande Fratello si sono subito agitati perché hanno trovato il microfono di Anita abbandonato sul divano.

Tuttavia, il motivo l'ha svelato proprio la gieffina che, dopo due ore è rientrata nella casa e ha parlato con Fiordaliso e Rosy Chin.

Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Cosa è successo

«Vi dico tutto, ero a fare la linea della mia vita.

La gieffina ha aggiunto: «Io ho tanta paura per la mia famiglia, non per me. Perché io da sempre combatto con queste cose. Loro magari mi hanno fatto fare la linea per ritirarmi su per questo motivo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Novembre 2023, 14:30

