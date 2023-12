Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro di nuovo insieme: la fuga romantica alle terme

di Marta Goggi

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono di nuovo insieme, la relazione tra i due è stata decisamente travagliata. La coppia è nata all'interno del Gf e da allora ci sono stati vari allontamenti e riavvicinamenti.

Alle terme

Sui social Oriana e Daniele sono di recente apparsi molto sereni e pronti a riprendere la loro storia d'amore. I due sono andati insieme alle terme, in zona Dolomiti, per godersi il loro riavvicinamento. Nelle 'storie' di Instagram della donna ci sono alcuni video che li riprendono in accappatoio camminare mano nella mano. Come proseguirà la loro relazione?

