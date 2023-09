Oriana Marzoli in lacrime al GF spagnolo: «Se lo vuoi vedere, rinuncia a 12mila euro». Poi, la bestemmia e la minaccia

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono una delle coppie più discusse uscite dal Grande Fratello Vip durante l'ultima edizione. Tra vari tira e molla, la coppia sembrerebbe aver trovato il suo equilibrio, giusto in tempo per la nuova avventura televisiva di Oriana al Grande Fratello spagnolo.

La distanza e la mancanza possono giocare brutti scherzi, soprattutto quando i due non si possono neanche chiamare o parlare. Daniele, quindi, contro tutte le aspettative dei fan che lo hanno sempre ritenuto molto riservato, ha deciso di prendere l'aereo e volare fino a Madrid per incontrarla e, magari, abbracciarla.

Tuttavia, nulla è andato secondo i piani e il risultato è stata una scena che ha lasciato tutti senza parole: Oriana in lacrime e Daniele furioso come non mai.

Andiamo a capire cosa è successo.

