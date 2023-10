Noemi Bocchi vola a in Giappone, viaggio dall'altra parte del mondo ma Totti non si vede: il dubbio dei fan

di Redazione web

Noemi Bocchi è partita per Tokyo. Lady Totti ha preso un volo diretto da Roma verso la capitale del Giappone e ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui mostra il suo itinerario. Dopo aver atteso l'arrivo dell'aereo, e ben 12 ore e 30 minuto di viaggio sopra le nuvole, Noemi è atterrata. Il lungo viaggio l'ha stancata e quale rimedio migliore se non quello di sdraiarsi su un comodo letto nella propria stanza d'hotel, con vista mozzafiato sull'intera città con grattacieli immensi?

I fan hanno solo un dubbio, anzi, un vero e proprio giallo da risolvere... Che fine ha fatto Francesco Totti? Si trova con lei a Tokyo?

Il mistero di Francesco Totti

Francesco Totti non appare, stranamente, nelle storie di Noemi Bocchi durante l'intero itinerario di viaggio, dall'aeroporto di Roma fino a Tokyo, nell'hotel di lusso. Che sia partita da sola? Aria di crisi tra i due?

Secondo alcune voci non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi, il Capitano della Roma si troverebbe con la sua nuova compagna nella capitale del Giappone, ma non ha ancora pubblicato nulla al riguardo. Il motivo di un viaggio così impegnativo è ancora ignoto, che si tratti di un viaggio di piacere? O di una nuova offerta di lavoro dall'Asia per Totti?

Non ci resta che aspettare gli aggiornamenti che arriveranno, probabilmente, dall'account di Lady Totti, Noemi Bocchi.

