Miley Cyrus, la sorellina Noah corre nuda per i boschi

di Alessia Di Fiore

Noah Cyrus, sorella della pop star Miley Cyrus, lascia i fan di stucco pubblicando gli scatti di un servizio fotografico che la immortalano nuda nei boschi.

La star ha optato per un look makeup-free, per omaggiare la sua scelta di posare senza veli e negli scatti usa le braccia per coprirsi il seno, forse per evitare che il suo post sui social venisse bannato da Instagram.

Il look

Indosso, solo un paio di slip bluette, illuminati dalle luci dei flash. Una serie di scatti sfocati la mostrano mentre cammina a piedi nude tra le foglie autunnali, alcune di schiena, altre mostrano in primo piano il volto angelico della star, che lascia cadere i suoi folti e lunghi capelli neri sul viso lasciando scoperti solo i lucenti occhi azzurri.

Noah, negli anni ha dimostrato di essere un animo ribelle e selvaggio, d'altronde da una ragazza di campagna non ci si può che aspettare che amore per la natura, e cosa c'è di più naturale della nudità e correre a piedi nudi nei boschi?

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 20:13

