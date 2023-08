Nina Moric, la malattia: «Ho rischiato di morire, mi hanno asportato seno e protesi. In ospedale mi hanno abbandonata»

di Redazione web

Nina Moric ha confidato ai suoi fan di essere stata sul punto di morire qualche mese, a causa di un'infezione al seno, un batterio in particolare.

«A maggio ho avuto un problema al seno. Un’infezione che è finita in sepsi. Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha cominciato a espandersi. Sono andata in un ospedale milanese dove sono stati, diciamo così, negligenti. Mi hanno dato antibiotici, cose blande. Ma il male si è diffuso. Dopo un mese, il mio seno era viola, una 'bomba' che mi dava dolori atroci. Sono finita in codice rosso all’Humanitas. Ho rischiato la vita, sono stata 20 giorni in ospedale» ha raccontato Nina Moric. Eppure, la parte peggiore è stata il risveglio.

Nina Moric, frecciatina a Diletta Leotta ed Elisabetta Canalis: «Siete dei mostri»

Nina Moric ancora in ospedale, come sta: «Mi hanno salvato la vita, ma sono forte». Cosa è successo

L'abbandono dopo l'operazione

Nina Moric ha raccontato la lunga operazione a cui è stata costretta a sottoporsi a causa dell'infezione: «Mi hanno asportato seno e protesi, ora sono come le amazzoni che si tagliavano un seno per poter tirare meglio con l'arco». Per l'ex modella, il dolore più grande è arrivato dopo, quando nessuno è andato a trovarla. «Non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico. E ce n'era un altro che mi chiamava dagli Stati Uniti. Stop, nemmeno Carlos Maria Corona (figlio avuto 21 anni fa dal suo ex marito Fabrizio Corona) si è fatto vedere. Mi hanno abbandonata tutti. Non sto distribuendo colpe. Non punto il dito. Ma è da quasi cinque anni che non ho più gli affetti primari. I genitori, le sorelle, la famiglia. Ed è uno stacco definitivo. Mio figlio non è famiglia: è parte di me, siamo le due metà della luna, ce l’ho dentro.

La storia con Daniele Tedeschi

Qualche mese fa Nina Moric sembrava felice con il critico d'arte Daniele Tedeschi, con cui era stata paparazzata mano nella mano. Ma Nina ha confessato di vivere da sola, quindi, molto probabilmente, la storia tra i due è volta al capolinea. «Quando ho toccato il fondo ho lasciato la vecchia casa, non sapevo da dove ricominciare. Per due o tre mesi ho vagato tra alberghi e sistemazioni occasionali. A marzo dell’anno scorso sono uscita dall’ultimo appartamento senza avere una meta. Non sapevo dove andare. Stavo per rinunciare a combattere, a cercare soluzioni. Stavo così male che avevo rinunciato persino alla disperazione», ha spiegato. Però ora è serena: «Sono libera. Non zen, non felice, ma libera. Creo, ascolto i libri con le cuffie perché sono dislessica e leggere è una fatica. Cerco di non esagerare».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA