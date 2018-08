Nina Moric e Luigi Favoloso, vacanza insieme in Kenia. E' amore?

di Ida Di Grazia

Lunedì 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si sono amati, si sono lasciati in diretta tv e forse sono tornati insieme in diretta social.sono partiti insieme per un viaggio in. E' Favoloso ad annunciare che i due sono inattraverso le sue Stories su: «Oggi abbiamo visitato Nairobi, domani Malindi e Watamu» dice e poi scherzando continua: «Per gli amanti dei film romantici volevo consigliare il film Jessi torna a casa» inquadrando una divertita Nina. La coppia, insieme per quattro anni, era scoppiata durante il Grande Fratello condotto da barbara D'Urso, tutti ricordano l'epica frase di Nina Moric in quell'occasione «Un purosangue non fa a gara con i pony»Dopo la pace con il suo ex maritoe il figlio Carlos, la modella croata è ora rilassata e sorridente tra le braccia del suo ex. Oltre ai video in aereoporto, i due si mostrano anche a letto insieme. Niente di scabroso, Favoloso e la moric lanciano un sondaggio in cui chiedono ai follow il nome corretto da utilizzare per gli abitanti del Kenia e sono distesi e complici. I giorni in cui litigavano furiosamente sembrano ormai essere lontani. Come reagirà Corona? Solo qualche giorno fa l'ex re dei paparazzi sembrerebbe aver detto di volere Favoloso lontano dal figlio, dopo queste immagini cambierà qualcosa?