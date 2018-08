Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Soltanto qualche ora fa Nina Moric e Fabrizio Corona hanno condiviso insieme sui rispettivi account Instagram un video girato all’interno di una piscina, in Puglia, volto letteralmente a spiazzare i fan e far luce sul rapporto non sempre facile che i due hanno avuto.Nella breve ma toccante clip la coppia fa sapere di aver trascorso dei bei giorni insieme: "per nostro figlio - puntualizza la modella avvinghiata all'ex re dei paparazzi - che è l’unica cosa che conta nella vita nonostante problematiche e discussioni del passato. Credo che sia la volta buona, si ricomincia per il bene del nostro cucciolotto…" ha detto ancora Nina rivolgendo uno sguardo carico di amore e intesa a Corona.