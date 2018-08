Fabrizio Corona al GFVip: «In casa per riconquistare Silvia Provvedi»

FAMILY FIRST @nina__moric #carlosmaria Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: Ago 9, 2018 at 4:09 PDT

Come una vera famiglia,hanno trascorso qualche giorno di vacanza insieme e hanno festeggiato il compleanno del. Nelle stories didi entrambi sono state pubblicate le immagini della "reunion" al mare.Un ultimo video ha riacceso le speranze dei fan che li amavano come. Lei si mostra avvinghiata a lui e lo accarezza canticchiando il successo dei Righeira "L'estate sta finendo" e alludendo alla fine della vacanza. Lui a quel punto la punzecchia: «Scema, dai, che io adesso parto e ci rivediamo». La modella croata ribatte: «Ci rivediamo nel duemilaecredici». Lui la rassicura «No, ci vediamo, ci vediamo». Queste parole hanno scatenato il gossip e lasciato ipotizzare un ritorno di fiamma.L'ex re dei paparazzi precisa: «Abbiamo fatto questi giorni belli e felici insieme». «Per nostro figlio – afferma sorridendo la modella croata – che è l’unica cosa che conta nella vita nonostante problematiche e discussioni del passato... Credo che sia la volta buona, si ricomincia per il bene del nostro cucciolotto…»