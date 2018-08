Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

in vacanza insieme, ma per il figliI due, ormai single, hanno deciso si trascorrere insieme qualche giorno di vacanza per stare con il figlio e per cercare di dargli un po' della serenità che negli ultimi anni gli è mancata, come ha spiegato la stessa Nina.Recentemente Luigi Favoloso, ex compagno della modella croata, ha accusato Corona di averlo allontanato da Nina, minacciandola di non farle vedere il figlio se avesse continuato a stare con lui. La Moric ha però difeso Fabrizio e ha tenuto a precisare di voler pensare solo al bene di Carlos. Naufragata anche la storia dell'ex re dei paparazzi con Silvia Provvedi, ora solo, anche Fabrizio ha scelto di dedicarsi interamente al figlio.In diverse stories su Instagram Fabrizio mostra l'arrivo di Nina a casa, felice di poter stare con Carlos, ma in uno dei video scrive "La storia siamo noi" e canticchia la canzone con una Moric accanto sorridente. I due sono felici, finalmente in rapporti sereni e rilassati, in alcune immagini sembra anche si stiano abbracciando, che stia nascendo di nuovo qualcosa tra i due?