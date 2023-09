Nina Moric, confessione choc: «Vivo nella paura, presto dovrò uscire dalla mia comfort zone»

di Redazione web

Nina Moric ha trascorso un periodo molto difficile a causa di un lungo ricovero in ospedale, dove i dottori l'hanno salvata per poco, come ha raccontato lei in alcune storie su Instagram. La modella, tuttavia, era scomparsa nuovamente dai social, per poi tornare qualche ora fa per raccontare una fobia che la sta costringendo a letto, cercando di ignorare il contatto con le persone.

Andiamo a scoprire che cosa ha scritto nelle storie Instagram, dopo aver cancellato tutti i post precedenti.

Nina Moric e l'agorafobia

Nina Moric ha pubblicato una storia su Instgram in cui spiega ai suoi follower di aver scoperto di soffrire dell'agorafobia, ovvero la paura degli spazi affollati.

Ecco cosa ha detto: «La mia AGORAFOBIA. Presto dovrò lasciare la mia " comfort zone "per una missione facile, penseresti, quindi perché non riesco a rimuovere questo terrore e alleviare il panico nella mia testa? Intorpidisci il battito delle vene frenetiche tieni il respiro sotto controllo sciogli le lacrime negli occhi gonfi abbraccia il sole e il cielo azzurro brillante. Ho passato infinita di giorni all'interno di queste mura con questo tempo infinito, ho dovuto soffermarmi su viaggi falliti che sono andati all'inferno. Non riesco a respirare in mezzo alla folla pubblica. mi scoppiano le orecchie, diventa troppo forte quindi conta i secondi prima che fugga non ci vorrà molto, lo garantisco. Un senso di autostima ferito mi ha portato a questo estremo, terrorizzato all'idea di vedere la speranza di guarire il cuore ferito dentro di me. Non vorrei mai essere ritratta DEBOLE, la verità è che vivo nella paura di chiunque si avvicini troppo».

I fan sono molto preoccupati per la salute della modella e sperano che possa farsi aiutare dalle persone più preparate e competenti.

