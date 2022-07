Nicolas Vaporidis, prima foto con la fidanzata Ali: ecco chi è

Mistero svelato. Se finora il volto della fidanzata di Nicolas Vaporidis aleggiava senza essere mai essere ben definito ora è lo stesso vincitore de L'Isola dei Famosi a mostrarlo. In una storia Instagram, Nicolas si inquadra con il nuovo tatuaggio mentre abbraccia una ragazza bionda. Tra le mani ha una birra e, a fare da sfondo, un cielo azzurro con poche nuvole. Bionda, sorridente, con un volto coperto per metà: la fidanzata dell'attore si chiama Ali Rinaldo.

All’Isola dei Famosi si è presentato da single, e solo dopo ha ammesso di avere il cuore occupato. Una bugia che lui stesso ha specificato di aver detto solo per preservare la riservatezza sul rapporto sentimentale. D’altra parte, da sempre, Nicolas è persona allergica al gossip.

«Si chiama Ali ed è bionda» aveva detto, aggiungendo che mai aveva trovato serenità con una compagna come l’ha riscontrata in Ali. Al pari del fidanzato, la ragazza è una donna che conserva in modo gelosissimo la sua privacy. Sui social ha un profilo ‘blindato’ e rintracciare una sua foto è impossibile.

«Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere» aveva detto Vaporidis nel corso di una puntata del reality show timonato da Ilary Blasi. In diretta, poi, aveva ricevuto una lettera dalla sua dolce metà. Lei però aveva preferito non mostrarsi, fedele a conservare immacolata la sua privacy. In quel frangente, Ali rassicurò Vaporidis, dicendogli che stava bene e che le mancava parecchio. Inoltre dichiarò che comprendeva lo stress fisico ed emotivo a cui era sottoposto, aggiungendo che lo aspettava a Londra, città in cui entrambi abitano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Luglio 2022, 10:23

