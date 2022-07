Guenda Goria, di nuovo in ospedale: «Oggi non sto benissimo». Cosa è successo dopo l'operazione

Ancora problemi per Guenda Goria. L'ex gieffina ha comunicato ai follower di essere tornata in ospedale. «Sono tornata a trovare i miei amici del pronto soccorso. Oggi non sto benissimo e aspetto un check» scrive Guenda nelle sue stories Instagram. Solo qualche ora prima, l'ex gieffina aveva scritto di accusare nuovamente dolori: «Oggi a letto con un po' di dolori. Resto a riposo. Speriamo che non duri troppo».

Non è un periodo felice per la figlia di Mariateresa Ruta. Guenda è stata male per una gravidanza extrauterina che le ha portato molte complicazioni. Dopo essere stata operata d'urgenza, per una tuba rotta, è stata costretta a correre nuovamente in ospedale qualche giorno fa. Lei stessa ha raccontato il calvario sui suoi profili social, dicendo che, in realtà, era ricoverata dal 17 luglio. Dopo il ricovero, però, è tornata a casa accerchiata dall'amore e dall'affetto di parenti e amici, ma sembra che i problemi si siano ripresentati. Si attendono aggiornamenti da Guenda che, come dalle ultime stories, non è restia a condividere momenti di difficoltà con i suoi follower.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Luglio 2022, 08:37

