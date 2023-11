Natalia Paragoni, la risposta alle critiche per il look sexy in discoteca: «Non cambio il mio aspetto solo perché sono mamma»

di Cristina Siciliano

La nascita della piccola Ginevra ha inveitabilmente apportato dei cambiamenti alla routine di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Ad ammetterlo è stata proprio l'ex corteggiatrice di Uomini e donne che nelle ultime ore ha però pubblicato un video nelle sue Instagram stories in risposta alle critiche che ha ricevuto da parte degli hater a causa del suo look «toppo sexy» in discoteca. Per fare chiarezza, l'influencer ha partecipato ad una serata dove il suo compagno Andrea ha suonato come dj. Natalia Paragoni per la serata ha indossato una tutina a body nera brillantinata e molto scollata. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Parlando di ieri sera è stato bello andare a sentire Andrea e mi sono divertita - ha spiegato Natalia Paragoni nelle sue Instagram stories -.

L'influencer ha aggiunto: «Parliamo di questa cosa, ieri ho indossato un look che io amo follemente: è comodissimo in discoteca e l'ho sempre indossato. Non è che perché ho una figlia debba cambiare me stessa. Ci sono dei sacrifici ma non cambio il mio aspetto solo perché sono mamma. Tanti di voi mi hanno scritto che il mio look non è consono per una mamma. Non so in che era vivete. Siamo nel 2023 quasi nel 2024 e dovete ragionare in modo diverso».

La rabbia

«La cosa che mi fa arrabbiare è che mi arrivano tantissimi messaggi di ragazze e donne che mi scrivono queste cose - ha sottolineato Natalia Paragoni -. Io veramente rimango perplessa. Io non penserei nulla se vedo una mamma come ero vestita io ieri sera. Potete immaginare quello che leggo ogni giorno ma non mi tange però volevo parlarne»

