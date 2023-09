Natalia Paragoni, prima Milano Fashion week da mamma: divisa tra Ginevra e le sfilate. Disavvenuta con il monopattino elettrico

di Redazione web

La Milano Fashion Week è appena iniziata e sembra aver già messo in crisi le modelle e gli influencer che devono correre da una sfilata all'altra per poter essere presenti a tutti gli eventi in programma. Questa settimana è frenetica ed eccitante: Milano si conferma il centro della moda, con spettacoli e sfilate esclusive. Tra i vari influencer che potreste trovare in giro per le stradine del centro milanese, che corrono o sfrecciano con monopattini elettrici, auto o (addirittura) biciclette, c'è anche Natalia Paragoni. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta ricominciando a lavorare a pieno ritmo, dopo il parto, e quale occasione migliore della fashion week? Insieme a lei, tuttavia, c'è anche Ginevra che la accompagna durante la preparazione dei vari look, tra una pappata e una coccola tra le braccia della mamma.

L'influncer ha immortalato alcuni momenti della sua giornata tipo: Ginevra in braccio mentre le viene truccata, la corsa in monopattino (con annessa disavventura) e evento serale per concludere in bellezza.

Natalia Paragoni ha condiviso alcuni momenti della Milano Fashion Week molto divertenti. La mattina, mentre l'influencer si prepara con truccatrice e parrucchiera, Ginevra richiede costanti attenzioni che non riceverà durante la giornata e quindi decide di godersi gi ultimi momenti con la mamma per una rapita poppata e tante coccole. Il momento dura poco perché subito dopo, Natalia sfreccia tra le strade di Milano sul suo monopattino elettrico per raggiungere la sfilata di Diesel, ma qualcosa non va per il verso giusto e uno dei suoi tacchi si rompe in corsa.

Il trucco per il dolore ai piedi

La sera prima, Natalia era stata invitata alla sfilata e all'evento successivo di Calzedonia dove aveva mostrato ad alcune sue amiche influencer un trucco per non soffrire troppo il dolore ai piedi durante le giornate impegnative come queste. La mamma di Ginevra, infatti, ha confessato di togliersi segretamente i tacchi durante gli eventi post sfilate, in modo che, con il buio della location nessuno possa accorgersene e lei possa tirare un sospiro di sollievo, almeno fino alla prossima sfilata!

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 13:46

