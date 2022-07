Natalia Paragoni scoppia in lacrime: «Troppa competizione tra gli influencer, mi sento inutile e ho l'ansia da prestazione»

Natalia Paragoni in lacrime su Instagram. L'influencer, nonostante il successo social (ha un milione di follower) e una vita sentimentale felice insieme al suo Andrea Zelletta, è crollata di fronte alla telecamera, raccontando un lato della sua vita che non aveva mai svelato. «Da quando faccio questo lavoro, ossia tre anni, ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po' inutile. Penso sempre di poter dare di più e non mi accontento. Ho l'ansia da prestazione, dover essere sempre perfetta», dice con la voce che trema, faticando a trattenere le lacrime.

Natalia Paragone in crisi, ecco cosa è successo

Il messaggio dell'ex tronista di Uomini e Donne dura circa cinque minuti, nei quali Natalia tocca diversi temi e si dispiace di doversi mostrare così, anche se «ci sta far vedere qualche debolezza però, perché non sono perfetta e me ne sto rendendo conto», dice. A turbarla così tanto è il suo lavoro, nel quale sente di non riuscire a fare la differenza come vorrebbe. «In questo lavoro c'è una competizione molto più amplificata rispetto agli altri. È la prima volta che piango qui, odio essere un peso per gli altri, vorrei far sempre felici le persone e questo non lo sopporto», le sue parole.

La difficoltà nei rapporti con gli altri

Natalia Paragoni si sente quasi in difficoltà per il successo raggiunto e prova a spiegarlo con parole che fa fatica a pronunciare: «Non riesco più ad assaporare i momenti e le persone, a sentirmi apprezzata per quella che sono e non per quello che mi circonda. Provo a circondarmi di persone che vogliono stare con me a prescindere e non per il personaggio che sono», conclude.

